Conferencia en CBTIS 20 sobre efectos de la basura en la salud y el medio ambiente

SABINAS, COAH.- El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 20 (CBTIS 20) fue sede de la conferencia "Efectos de la basura en la salud y medio ambiente". El Ing. Christian Daniel Gómez Piña, Técnico del Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca Don Martín, compartió con estudiantes y docentes una reflexión profunda sobre los riesgos que implica el manejo inadecuado de residuos sólidos.

La conferencia fue organizada por el Comité del Programa Aula Escuela Comunidad (PAEC) y el Departamento de Vinculación del plantel, encabezado por la Maestra Rocío Olivares. Este esfuerzo forma parte de una estrategia educativa que busca fortalecer los vínculos entre la escuela, la comunidad y los estudiantes, promoviendo la participación activa en la solución de problemáticas locales.

Durante su intervención, el Ing. Gómez Piña abordó temas como la contaminación del agua, el aire y el suelo, así como las enfermedades que pueden derivarse del contacto con basura acumulada. También destacó la importancia de la educación ambiental como herramienta para prevenir daños a la salud pública y preservar los ecosistemas de la región.

El evento se enmarca dentro de los Proyectos Escolares Comunitarios (PEC), una iniciativa que impulsa el trabajo colaborativo y la autonomía didáctica entre los jóvenes. A través de estos proyectos, los estudiantes del CBTIS 20 se involucran directamente en acciones que responden a necesidades reales de su entorno, desarrollando habilidades críticas y conciencia social.

La conferencia dejó una huella significativa en la comunidad educativa, motivando a los asistentes a adoptar prácticas más responsables en el manejo de residuos. Con actividades como esta, el CBTIS 20 reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y con el desarrollo sustentable de Sabinas y sus alrededores.