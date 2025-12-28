Antonio Flores Guerra y alcalde Díaz frenan construcción en Sabinas

SABINAS, COAH.- La disputa política y personal entre el diputado local Antonio Flores Guerra y el alcalde José Feliciano Díaz Iribarren mantiene detenida la construcción de una plaza comercial sobre el Paseo de los Leones, dejando como principales afectados a cerca de 60 trabajadores de la construcción y al propio desarrollo del municipio de Sabinas.

Flores Guerra, acompañado de los obreros, anunció que esperarán al alcalde a su regreso al Palacio Municipal para exigir la extensión del permiso que les permita reanudar la obra, clausurada. Señaló que la incertidumbre generada por esta decisión ha impactado directamente en la economía de las familias que dependen de esos empleos.

El diputado acusó además que Díaz Iribarren, junto con el exalcalde de San Juan de Sabinas, Mario López, le habrían solicitado 500 mil pesos para las ferias, asegurando que incluso existe un adeudo pendiente de 100 mil pesos, declaraciones que avivaron aún más el conflicto político entre ambas partes.

Por su parte, el alcalde José Feliciano Díaz rompió el silencio el pasado viernes a través de una transmisión en vivo en Facebook, donde acusó al diputado de no cumplir con la documentación requerida y de pretender realizar la obra por encima de la ley. Desde entonces, no ha emitido nuevos posicionamientos oficiales.

El viernes 26 de diciembre, Flores Guerra y los trabajadores acudieron al Palacio Municipal para intentar dialogar con las autoridades, pero encontraron las oficinas cerradas por el periodo vacacional. Ante ello, confirmaron que retomarán las manifestaciones una vez que se reanuden las actividades oficiales.

Los obreros señalaron que su exigencia es simple: volver a trabajar. Afirmaron que la clausura no solo los ha afectado económicamente, sino que también frena el desarrollo económico de Sabinas. Acusaron al gobierno municipal de negligencia y de usar la obra como rehén en una confrontación política.

Mientras el conflicto entre diputado y alcalde continúa, los únicos perjudicados —advirtieron— siguen siendo los trabajadores y el municipio de Sabinas.