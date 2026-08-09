Autoridades de Sabinas buscan diálogo por contaminación del río

SABINAS, COAH.- Autoridades locales solicitaron una mesa de diálogo al colectivo inconforme por la contaminación del río Sabinas, activistas defensores de los mantos acuíferos que están dispuestos a realizar una marcha en esta ciudad exigiendo no más afectaciones al caudal.

La reunión se tiene prevista para el próximo lunes, derivado de la denuncia por las condiciones en que se encuentra no únicamente este lugar, sino muchos más en la Cuenca Carbonífera.

Sergio Kobel Romanía, integrante del colectivo, fue llamado por las autoridades del municipio para tener un acercamiento formal y abordar la problemática a fin de definir acciones en defensa del río.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), encabezada por José Antonio Dávila Paulín, deberá formar parte de la reunión, debido a que el tema corresponde al ámbito federal.

Trascendió que, el año pasado se pretendió sembrar lobinas en el río con la intención de desarrollar un proyecto turístico, pero la acción fue impedida.

La autoridad local cuestionó a quienes manifiestan su respaldo al río únicamente a través de Facebook y los invitó a participar en la marcha de protesta ciudadana.

"Necesitamos hacer una fuerza, vamos a presionar a las autoridades que se deben de presionar, autoridades federales y encargadas de ese tema para obtener resultados positivos", destacó la primera autoridad del municipio.