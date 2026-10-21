Cecilia Vallejo firma convenio en CEUC Sabinas para impulsar educación

SABINAS, COAH.- En las instalaciones del CEUC Sabinas se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración con la Jurisdicción Sanitaria 03.

La directora de la institución académica, licenciada Cecilia Vallejo Borjas, informó que la institución tiene múltiples proyectos, novedades y actividades por realizar, entre ellos esta sinergia con el sector salud, mediante acciones que redundan principalmente en beneficio de los jóvenes.

El objetivo de esta firma de convenio también es ofrecer oportunidades de estudio a cada uno de los empleados de empresas y dependencias con quienes CEUC tiene contacto.

Informarles sobre la oferta educativa que incluye licenciaturas, posgrados, bachillerato y preparatoria abierta; en sí, todo un abanico de oportunidades que permita a los trabajadores crecer laboralmente, además de abrir espacios para servicio social y prácticas profesionales, por lo que corresponde a los estudiantes que llevan su educación en dicha institución.

Por otra parte, destacó que la escuela se caracteriza por ser muy dinámica, por lo que se tienen programadas actividades propias de los meses de octubre y noviembre, entre ellas una callejoneada el 29 de octubre para celebrar las festividades mexicanas y un desfile navideño.

Explicó que el Centro Universitario Coahuilense Sabinas ofrece licenciaturas con plan de tres años y modalidades sabatina y nocturna, con horarios ajustados para personas que trabajan.

Las carreras académicas son Contador Público, Administración de Empresas, Ciencias de la Educación, Derecho y Recursos Humanos.

Finalmente, invitó a los padres de familia y a los jóvenes que aún no tienen opción educativa a formar parte de la institución. El plantel cuenta con aproximadamente 350 alumnos y ofrece preparatoria abierta que se puede concluir en meses, o preparatoria escolarizada en dos años.