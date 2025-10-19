Convocatoria abierta para festival de cortometrajes en Sabinas

SABINAS, COAH.- El Centro Cultural Lily y Edilberto Montemayor Seguy (CCLEMS) lanzó la convocatoria para la realización de cortometrajes, dirigida a todos los interesados en el tema. El director de la institución Isaac Zapata Moreno informó que el objetivo es crear un festival en el mes de diciembre donde se proyecten los cortometrajes participantes que cumplan con las bases establecidas.

La convocatoria está abierta a todos los interesados, sin importar su nivel de experiencia o edad. El objetivo es fomentar la creatividad y el talento local, y brindar una plataforma para que los participantes puedan mostrar su trabajo. "No es un concurso, es un festival para que la gente pueda ver y disfrutar de los cortometrajes", destacó Zapata Moreno.

Los participantes podrán subir su material a través de un enlace que se proporcionará en la página del centro cultural. Los videos serán revisados para asegurarse de que cumplan con las bases establecidas, que incluyen no incluir violencia, crimen u otros temas sensibles. Una vez que se hayan seleccionado los cortometrajes, se proyectarán en el festival en diciembre.

El festival es una oportunidad para que los participantes puedan mostrar su trabajo y ganar experiencia en la creación de contenido audiovisual. Además, se espera que esta primera edición sea el inicio de una serie de eventos similares en el futuro. "Queremos que sea un evento anual y que la gente se anime a participar", señaló Montemayor Seguí.

La fecha límite para participar es finales de noviembre. Los interesados pueden consultar las bases y el enlace para subir su material en la página del centro cultural. El festival promete ser un evento emocionante para la comunidad y una oportunidad para descubrir nuevos talentos.