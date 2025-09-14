Coordinación entre Gabriel Elizondo Pérez y Secretaría de Salud para jornadas de vacunación en Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- El coordinador del programa Mejora en el estado de Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó la importancia de la coordinación con la Secretaría de Salud para llevar a cabo jornadas de vacunación en escuelas, colonias, barrios y ejidos. Elizondo Pérez enfatizó que el programa busca detectar "focos rojos" donde la vacunación es baja y atenderlos de inmediato.

El coordinador mencionó que durante los recorridos en las colonias, la gente solicita apoyo y servicios específicos, lo que permite adaptar las jornadas de vacunación y brigadas a las necesidades de la comunidad. "Es importante la cercanía y el sentir de la gente para que se llegue a los servicios que la gente necesita y quiere", dijo.

En cuanto a la vacunación en escuelas, Elizondo Pérez informó que se cubrirán todas las escuelas primarias de Coahuila antes de diciembre. Se enviará una carta a los padres de familia solicitando autorización para la vacunación, con el objetivo de garantizar que los niños tengan el cuadro básico de vacunación.

Las jornadas de vacunación serán implementadas en todo el estado, con el objetivo de proteger la salud de la población, especialmente en áreas donde la vacunación es baja. La coordinación entre Mejora y la Secretaría de Salud es fundamental para el éxito de este programa.

El programa Mejora sigue trabajando para mejorar la calidad de vida de los coahuilenses, y la vacunación es una de las prioridades para proteger la salud de la población. Con la implementación de estas jornadas, se busca garantizar que todos tengan acceso a los servicios de salud que necesitan.