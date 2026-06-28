Óscar Ríos corona a Elizabeth I como Reina en San Juan de Sabinas

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez encabezó la ceremonia de coronación de Elizabeth I como Reina de las fiestas de la Villa de San Juan de Sabinas 2026 y realizó el corte inaugural que marcó el inicio oficial de las celebraciones por el 160 aniversario de la fundación de esta comunidad.

La ceremonia se desarrolló en la plaza principal, donde cientos de familias se congregaron para disfrutar de las actividades programadas. El acceso fue gratuito gracias al respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, lo que permitió a los asistentes disfrutar de espectáculos y eventos dirigidos a personas de todas las edades.

En representación del gobernador, el subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández, destacó que este tipo de celebraciones son posibles gracias a las condiciones de seguridad que prevalecen en la entidad, lo que permite a las familias convivir y preservar sus tradiciones en un ambiente de tranquilidad.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Karina Ríos Ornelas, señaló que la coronación simboliza el orgullo por las raíces de la comunidad y el compromiso de las nuevas generaciones con los valores y tradiciones que distinguen a la Villa de San Juan de Sabinas.

La Corte Real 2026 quedó integrada por Elizabeth González Martínez como Reina; Danna Yarethsy Auces García, Princesa; Sofía Valentina Rico Campos, Duquesa; Andrea Obregón Espinoza, Marquesa; y Yisell Iras Irasema Martínez Rodríguez, Condesa. Durante la ceremonia también participaron embajadoras invitadas.

Al concluir el acto protocolario, Karina Ríos Ornelas agradeció a las personas que hicieron posible la organización del evento y reconoció la asistencia de las familias, al considerar que su participación contribuye a fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad.

La celebración continuó con presentaciones musicales a cargo de Yessy López y su Grupo, así como de El Gran Fiestoon, quienes amenizaron el arranque de las festividades.

Entre los invitados especiales estuvieron Juan Elizalde Medina, coordinador de Turismo en la Región Centro-Desierto; Ulises Cárdenas Herrera, coordinador de Mejora Coahuila en San Juan de Sabinas; Elizabeth Gutiérrez Salinas, directora administrativa de SIMAS Región Carbonífera; Isabel Wong, enlace del Gobierno Municipal en la Villa de San Juan de Sabinas; el profesor Virgilio Nieto López, director de la Escuela Normal de la Villa; Félix Romo Martínez, director del CECyTEC de la Villa de San Juan de Sabinas, además de regidores y funcionarios municipales.