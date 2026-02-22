Fundación Empresarial Coahuilense apoya a CREE en Sabinas

SABINAS, COAH.- El pastor Efraín Martínez Gámez, director del centro de rehabilitación Emanuel (CREE), confirmó que la institución recibió un apoyo importante de la Fundación Empresarial Coahuilense. La visita de representantes fue un paso significativo para el centro, ya que recibió paneles solares que ayudarán a reducir los costos de energía y permitirán ampliar la capacidad de atención a jóvenes en rehabilitación.

El pastor Martínez Gámez destacó que el apoyo de la fundación es un reconocimiento al trabajo que se realiza en el centro de rehabilitación, que ha atendido a cientos de jóvenes. "Este apoyo nos va a permitir seguir avanzando y ayudar a más familias necesitadas", dijo.

El Centro de Rehabilitación Emanuel (CREE) es una institución que se enfoca en la rehabilitación de jóvenes con problemas de adicción y otros trastornos. El pastor Martínez Gámez destacó que la institución ha sido un refugio para muchos jóvenes que han sido afectados por la drogadicción, la depresión y la ansiedad.

La directora de operaciones de la Fundación Empresarial Coahuilense, Ana Laura Pérez, y la directora general, Lucía Garza, estuvieron presentes en la visita al centro de rehabilitación. También estuvo presente Alí de la Fuente, integrante de la organización.

El director general del CREE agradeció el apoyo de la fundación y destacó que todo el esfuerzo está dirigido a mejorar la institución y ayudar a los jóvenes en rehabilitación. "Agradecemos a todos los que nos apoyan y nos ayudan a seguir adelante", dijo.

El Centro de Rehabilitación Emmanuel sigue trabajando para ayudar a los jóvenes en rehabilitación y agradece el apoyo de la comunidad y de organizaciones como la Fundación Empresarial Coahuilense.