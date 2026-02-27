Cuatro casos de sarampión en Torreón

VILLA DE AGUJITA, COAH.- El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, informó que en el estado hay cuatro casos positivos de sarampión, todos en Torreón y vinculados a un mismo núcleo familiar: una niña de diez meses, su papá, su abuelo y la novia del padre. Los pacientes están estables, aislados y en tratamiento, tras una búsqueda intencionada de contactos.

Aguirre Vázquez detalló que hace dos semanas inició una campaña masiva que ya supera las 100 mil vacunas aplicadas, lo que mantiene a Coahuila en cuarto lugar nacional con menos casos. Advirtió, sin embargo, que el riesgo sigue latente ante la movilidad con estados que reportan brotes activos, por lo que pidió no bajar la guardia.

El funcionario confirmó además dos defunciones de menores por rickettsia en Ramos Arizpe. Se trató de dos hermanitos de una misma familia, caso que refuerza la urgencia de realizar acciones de prevención en los domicilios.

La Secretaría, en coordinación con municipios y el programa Mejora Coahuila, está visitando casa por casa para ofrecer la vacuna sin costo en centros de salud y domicilios. El llamado es directo a madres y padres: verificar la cartilla y aceptar la dosis donde se les ofrezca.

Aunque la entidad mantiene baja incidencia, las autoridades subrayan que la prevención depende de la participación ciudadana. El operativo continuará en las próximas semanas para cerrar brechas de cobertura y evitar nuevos brotes tanto de sarampión como de tos ferina.