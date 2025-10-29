Karina Ríos lidera programas de formación en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAH. - El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) San Juan de Sabinas, que preside Karina Ríos, continúa fortaleciendo su compromiso con la formación y el desarrollo de las familias sanjuanenses a través de programas de capacitación práctica y accesible.

En coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC) Región Carbonífera, se dio inicio al curso 'Cazuelas y Salsas', un espacio de aprendizaje que busca fomentar la creatividad culinaria y brindar herramientas que permitan a las y los participantes generar una fuente de ingreso o fortalecer su economía familiar.

De manera simultánea, también se puso en marcha el curso 'Manualidades Navideñas', en el cual las participantes desarrollarán diversas técnicas artesanales con temática decembrina, promoviendo la creatividad, la convivencia y el aprovechamiento del tiempo en actividades productivas.

Ambos cursos cuentan con una beca del 50 %, otorgada gracias a la colaboración entre el DIF Municipal y el ICATEC, con el propósito de que más personas puedan acceder a una capacitación de calidad sin que el factor económico sea una limitante.

La Presidenta Honoraria del DIF San Juan de Sabinas, Karina Ríos, destacó que estas acciones forman parte del compromiso permanente del sistema por generar oportunidades de desarrollo personal y comunitario:

"Nuestro objetivo es brindar a las familias herramientas que les permitan superarse, aprender y construir un mejor futuro. Agradecemos al ICATEC por ser un aliado constante en esta labor social", señaló.

Karina Ríos resaltó también el apoyo del alcalde Óscar Ríos Ramírez, quien ha impulsado de manera constante los proyectos de capacitación y aprendizaje como una herramienta clave para el desarrollo de los ciudadanos. Gracias a su respaldo y gestión, se han podido consolidar convenios y alianzas que fortalecen el crecimiento personal y laboral de las familias sanjuanenses.

Asimismo, extendió un reconocimiento a Óscar Davis Sanmiguel, Director Regional del ICATEC en la Región Carbonífera, por su disposición, colaboración y respaldo para hacer realidad estos programas de formación que benefician directamente a la población del municipio.