David Mussi Garza impulsa actividades sociales en Sabinas

SABINAS, COAH.- El presidente del PRI en Sabinas, David Mussi Garza, informó que el partido sigue trabajando en diversas actividades sociales y comunitarias. Entre ellas, se encuentran los cursos para emprendedores y emprendedoras, que en noviembre incluyeron un curso de cruces y coronas, y que pronto iniciarán uno de piñatas y manualidades para Navidad.

Mussi Garza destacó que el partido ofrece también asesorías jurídicas completamente gratuitas todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, y que se están llevando a cabo brigadas visuales de lentes a bajo costo cada quince días en las oficinas del partido. Además, se están realizando gestiones para ayudar a personas necesitadas con muletas, sillas de ruedas, bastones y despensas.

El presidente del PRI en Sabinas enfatizó que el partido seguirá trabajando para apoyar a la comunidad y aportar al municipio. "Seguiremos haciendo todo lo que podamos para ayudar a la sociedad", dijo. Mussi Garza agradeció a todos los que han participado en las actividades del partido y felicitó a quienes han tomado la iniciativa de emprender y mejorar su comunidad.

La labor del PRI en Sabinas es un ejemplo de cómo un partido político puede trabajar en beneficio de la comunidad y hacer una diferencia en la vida de las personas. El partido seguirá trabajando para seguir siendo un referente en la región.