Acto Vandálico Daña Toma de Agua en Oficina de Empleo de Sabinas

SABINAS, COAH.- La oficina del Servicio Estatal del Empleo fue blanco de un acto vandálico durante la madrugada, cuando personas desconocidas dañaron la toma general de agua potable y desprendieron el medidor del servicio. El incidente provocó una fuga considerable del vital líquido, afectando la banqueta y parte de la calle Lamadrid, donde se ubica el inmueble.

El daño fue descubierto por personal de intendencia al iniciar labores matutinas, quienes notaron la ausencia del medidor y la fuga de agua que se extendía hacia la vía pública. De inmediato, se dio aviso a las autoridades correspondientes para atender la situación y evitar mayores afectaciones.

Elementos de atención ciudadana de SIMAS Sabinas acudieron al lugar para realizar la reposición del medidor dañado y restablecer el servicio de agua potable. Paralelamente, el caso fue reportado a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con el fin de iniciar las investigaciones pertinentes y dar seguimiento al acto vandálico.

A pesar del incidente, no se registraron daños al interior de las oficinas, gracias a las medidas de seguridad con las que cuenta el inmueble, como portón de acceso y protecciones en ventanas. El personal administrativo pudo continuar con sus labores sin mayores contratiempos.

Las autoridades locales exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa en la zona, mientras se refuerzan los rondines de vigilancia para prevenir futuros actos que afecten instalaciones públicas. El caso permanece bajo investigación por parte de Seguridad Pública.