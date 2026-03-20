Incendio en vivienda de Sabinas: corto circuito causa daños materiales

SABINAS, COAH.- Durante la madrugada de este viernes se registró un incendio en una vivienda ubicada en la calle El Mezquite y Abasolo, dentro del fraccionamiento Los Manzanos, lo que generó la rápida movilización de los cuerpos de bomberos y personal de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría sido provocado por un corto circuito en las instalaciones eléctricas, lo que ocasionó que las llamas se propagaran en el interior del domicilio.

Las autoridades señalaron que la rápida intervención fue clave para evitar que el fuego se extendiera a otras viviendas cercanas.

Al lugar arribaron elementos de Bomberos y personal de Seguridad Pública, quienes trabajaron de manera coordinada en las maniobras para sofocar el incendio.

El área fue asegurada para facilitar las labores y garantizar la seguridad de los vecinos que se acercaron al sitio.

Afortunadamente, al momento del incidente no se encontraba ninguna persona dentro de la vivienda, por lo que únicamente se registraron daños materiales.

Los cuerpos de emergencia confirmaron que no hubo víctimas ni personas lesionadas, únicamente daños materiales tras el siniestro.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la ciudadanía para revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de sus hogares y prevenir este tipo de accidentes, que, aunque en este caso no dejó pérdidas humanas, sí ocasionó afectaciones significativas en el patrimonio.