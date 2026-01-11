El Centro Cultural Lily y Edilberto Montemayor Seguy celebra su décimo aniversario en Sabinas

SABINAS, COAH.- El Centro Cultural Lily y Edilberto Montemayor Seguy se prepara para celebrar su décimo aniversario de fundación, informó el director de la institución, Isaac Zapata Moreno.

Según el funcionario, la fundación agradece a la sociedad, instituciones no gubernamentales, gobiernos municipales de la región carbonífera y de los cinco manantiales, y a las familias que han confiado en las actividades culturales y artísticas que se realizan en el centro.

Zapata Moreno destacó que durante la celebración se montará una exposición fotográfica que destacará momentos importantes de los diez años de servicio a la comunidad. "Queremos mostrar a la sociedad todo lo que hemos logrado en estos diez años y agradecer a todos los que han sido parte de nuestra historia", dijo.

La exposición fotográfica incluirá imágenes de personas que han sido fundamentales en el desarrollo de la institución. "Queremos reconocer el trabajo de todos aquellos que han contribuido a hacer del Centro Cultural Lily y Edilberto Montemayor Seguy un lugar de referencia cultural en la región", agregó Zapata Moreno.

El director del centro cultural confirmó que en su momento se dará a conocer la fecha y lugares para esta gran celebración. "Estamos trabajando para hacer de este aniversario un evento inolvidable y queremos que toda la comunidad se una a nosotros", dijo.

El Centro Cultural Lily Edilberto Montemayor Seguy es un espacio que busca promover la cultura y las artes en la región, y su décimo aniversario es un logro importante que merece ser celebrado. La institución invita a toda la comunidad a unirse a la celebración y a ser parte de esta historia.