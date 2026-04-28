Ismael Rodríguez Monreal asegura inocencia de Juan Francisco N

SABINAS, COAH.- El abogado defensor Ismael Rodríguez Monreal afirmó que su representado, identificado únicamente como Juan Francisco N, es inocente de los señalamientos por un presunto delito de violación en agravio de una menor de cinco años, al sostener que existen elementos que demostrarían que el acusado no estuvo en el lugar ni en el momento en que se habría cometido el ilícito.

Durante una entrevista, el litigante señaló que la acusación busca imputar a su cliente un delito grave, por lo que la defensa trabaja en la integración de pruebas que permitan acreditar que Juan Francisco N, no tuvo contacto con la víctima. "Estamos tratando de demostrar que en el horario señalado él no pudo haber sido", expresó.

Rodríguez Monreal subrayó que, como defensor particular, tiene la obligación de creer en la versión de su representado, al tiempo que reiteró que se respetan plenamente los derechos de la menor, quien —dijo— sí fue víctima de una agresión, aunque insistió en que su cliente no sería el responsable de dichos hechos.

Asimismo, el abogado destacó que esta no es la primera ocasión en que la madre de la menor presenta una acusación de este tipo, ya que, según indicó, previamente habría realizado una imputación de características similares, lo cual será considerado dentro de la estrategia legal de la defensa.

El caso continúa en proceso, mientras las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, en un asunto que ha generado atención debido a la gravedad de las acusaciones y la edad de la presunta víctima.