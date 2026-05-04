Familia de víctima de abuso en Sabinas busca justicia tras amenazas

SABINAS, COAH.- La señora Frida Analy Pérez de León denunció públicamente la falta de avances y presunta revictimización por parte del Centro de Atención a la Mujer, luego de interponer una denuncia por el abuso sexual de su hija de 11 años. La mujer señaló que, pese a que ya transcurrió casi un mes desde que inició el proceso legal, no recibió respuesta clara sobre la orden de aprehensión contra el presunto responsable.

Explicó que ante el retraso, acudió directamente con el delegado regional Diego Garduño Guzmán, tras no obtener apoyo inicial, y que al día siguiente fue contactada por personal de la dependencia. Sin embargo, aseguró que durante las diligencias enfrentó comentarios que la hicieron sentir cuestionada. La licenciada a cargo del caso de nombre Magaly le preguntó "por qué había llegado hasta el delegado" y le pidió tranquilizar a su familia porque ya preguntaban por el expediente.

La madre detalló que su hija presentó ataques de ansiedad y que incluso se desvaneció durante una de las visitas a la dependencia, además de que la menor intentó quitarse la vida el pasado 13 de abril. Dijo que informó de estos hechos a la psicóloga que atendía a la niña, pero sintió que no se le dio seguimiento. "Cada vez que me la piden la traigo, y la niña ya tiene miedo", expresó.

También denunció que recibió mensajes intimidatorios por parte de familiares del presunto agresor, quienes le advirtieron a su hermano –artista musical- que "perderían páginas de Facebook". Ante las amenazas y el temor, la familia decidió sacar a la menor de la ciudad para resguardarla. La madre manifestó preocupación porque el presunto responsable tendría un familiar laborando en el Ministerio Público.

Finalmente, señaló que en su última visita a la Fiscalía le informaron que "había cosas que no cuadraban" y que todo dependía del dictamen psicológico, aunque la propia psicóloga le dijo que ya podía comunicarse con la licenciada Magaly para conocer la resolución. Hasta el momento, aseguró, no le han notificado avances y considera que el proceso está revictimizando a su hija. "Yo solo quiero la orden de arresto y no me dan respuesta", concluyó.

Acompañada de su abogada Brenda Meza Pérez, la madre de la víctima señaló que presentaron una recusación para que la Fiscalía Especializada entregue la carpeta de investigación al delegado de la Fiscalía General del Estado Diego Garduño Guzmán, ya que han sido omisos en atender o llevar los actos legales en cuanto a la denuncia presentada por la señora Frida Analy.