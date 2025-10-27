Familia Cortés Álvarez Clama por Justicia tras Tragedia en Sabinas

SABINAS, COAH.- La familia Cortés Álvarez sigue esperando justicia después de dos años del accidente automovilístico que les arrebató a sus seres queridos. María Cortés Álvarez y su hijo Hiram Gilberto Hernández Cortés, así como Leonor y Sergio Evandro Calvo Jiménez, fallecieron en el accidente que ocurrió el 6 de mayo de 2023.

Azalia Nataly Cortés Álvarez, y su madre, María de Lourdes Alejo Rodríguez, son algunas de las víctimas indirectas del accidente. Ambas mujeres han tenido que soportar el dolor de perder a sus seres queridos y, además, la frustración de no haber obtenido justicia hasta la fecha una respuesta clara sobre el caso.

La familia ha asistido a varias audiencias, pero los retrasos y las excusas han sido constantes. "Nos difieren la audiencia, nos dan fecha hasta nuevo aviso", afirma Azalia Nataly. "Queremos justicia, más que nada, que sea justicia para la familia", agrega.

La familia denuncia que el responsable del accidente sigue libre, con un simple brazalete que se le descompone cada vez que se le ocurre. "No es justo que jueguen con nosotros de esa manera", afirma Azalia Nataly. "Queremos que se haga justicia y que el responsable pague por lo que hizo".

La familia Cortés Álvarez sigue luchando por obtener justicia y espera que las autoridades tomen medidas para resolver el caso de una vez por todas. "Estamos cansados de las excusas y los retrasos", dice María de Lourdes. "Queremos que se haga justicia y que se nos dé la respuesta que merecemos". La familia espera que su caso no quede en el olvido y que se haga justicia para sus seres queridos.