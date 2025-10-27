Fiscalía de Coahuila indaga supuesto maltrato a ancianos en asilo

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado en la región carbonífera informó que abrió una carpeta de investigación por el supuesto maltrato a ancianos en el asilo de ancianos de Nueva Rosita, Coahuila. El delegado de la Fiscalía, Diego Garduño Guzmán, confirmó que se tiene conocimiento del caso y que se están ejecutando los actos de investigación correspondientes.

La investigación se inició de oficio después de que una persona hiciera una publicación en redes sociales denunciando el supuesto maltrato. Aunque la persona que hizo la publicación no se ha presentado a formalizar la denuncia, la Fiscalía decidió abrir la carpeta de investigación debido a la vulnerabilidad de las víctimas, una mujer de edad avanzada.

La foto que trascendió en las redes sociales muestra a la persona con una herida en un ojo, y lamentablemente, la persona ya falleció. La Fiscalía busca esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Garduño Guzmán destacó que los adultos mayores son considerados un grupo vulnerable y que la ley contempla una atención específica y derechos específicos para protegerlos. La Fiscalía General del Estado busca garantizar que se haga justicia y que los responsables sean sancionados.

La investigación está en curso y se espera que se determinen las causas y las responsabilidades en este caso. La Fiscalía General del Estado hace un llamado a cualquier persona que tenga información sobre el caso a que se acerque a las autoridades y proporcione su testimonio.