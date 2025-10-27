Víctor Manuel Pompa Tapia, 70 Años de Dedicación como Barrendero en Sabinas Coahuila

SABINAS, COAH.- Desde las 5 de la mañana, ataviado con sus herramientas de trabajo, Don Víctor Manuel Pompa Tapia inicia su recorrido por la calle Madero, arteria emblemática de la ciudad, para cumplir su misión de mantener la limpieza y con ello preservar la belleza que visitantes, y especialmente, aquellos sabinenses que se fueron por alguna razón a continuar su vida en otro lugar, añoran.

Para Don Víctor Manuel contribuir a mantener esta imagen es un privilegio, pues a sus 70 años de edad todavía realiza su trabajo motivado y lleno de energía.

Fue hace 20 años en la administración de la alcaldesa Carolina Morales Iribarren, cuando inició su trabajo cómo barrendero, y desde entonces no cambia esta actividad por nada del mundo.

Don Víctor Manuel recorre la calle recogiendo basura y barriendo las aceras con una energía que contagia a todos los que lo conocen.

Originario de la Villa de Agujita, don Víctor Manuel ha vivido en el barrio 4 durante muchos años y ha trabajado en diferentes sectores, incluyendo la minería y las maquiladoras. Sin embargo, ha encontrado en su trabajo como barrendero una fuente de satisfacción y orgullo. "Mientras Dios me de fuerza, continuaré trabajando hasta el último día de mi vida", afirma don Víctor Manuel.

Pero lo que muchos no saben es que don Víctor Manuel también tiene un pasado como deportista consumado. Desde temprana edad, se dedicó al béisbol y participó en ligas regionales, demostrando su habilidad y pasión por el deporte. Incluso en su madurez, siguió jugando en las ligas de veteranos y en las ligas de softbol municipal de Sabinas, donde se destacó como un jugador en distintas posiciones del diamante.

A pesar de que ya no juega al béisbol de manera competitiva, don Víctor Manuel sigue manteniendo su energía y entusiasmo. "Me gusta mi trabajo porque me permite estar en contacto con la gente y mantener la ciudad limpia", dice don Víctor Manuel.

Con más de 20 años de servicio en la limpieza pública, don Víctor Manuel es un rostro conocido en la ciudad. Los ciudadanos lo aprecian por su dedicación y su buen humor. Su historia es un ejemplo de cómo la disciplina y la pasión por el deporte pueden influir en otras áreas de la vida.