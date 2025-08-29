Investigación en curso por incendio en la colonia Atenas II

Este viernes, las víctimas del incendio ocurrido en la colonia Atenas II acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en la región Carbonífera, para interponer una denuncia formal por los hechos que devastaron su vivienda. El siniestro, registrado recientemente, dejó daños materiales considerables y generó alarma entre los vecinos del sector.

El delegado regional de la Fiscalía, Diego Garduño Guzmán, informó que el caso se investiga bajo el delito de incendio a casa habitación y daños a la propiedad ajena, conforme al Código Penal vigente. Las autoridades han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y dar seguimiento a las denuncias presentadas por las afectadas.

Según los primeros reportes, una persona del sexo masculino ha sido señalada como presunto responsable del incendio. Aunque su identidad no ha sido revelada oficialmente, se sabe que los testimonios recabados apuntan directamente hacia él, por lo que se espera que en las próximas horas se emita una orden de presentación o aprehensión, dependiendo del avance de las investigaciones.

La señora María de los Ángeles Leyva Mata, una de las denunciantes, declaró que tanto ella como su hija y su hermana resultaron afectadas por el incendio. "Perdimos parte de nuestro patrimonio, pero también la tranquilidad. Queremos justicia y que se castigue al responsable", expresó con firmeza ante los medios locales.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación y reiteró su compromiso de actuar con celeridad y transparencia en este lamentable suceso que ha conmocionado a la comunidad de Sabinas.