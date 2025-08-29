Detenidos dos jóvenes por robo de teléfonos iPhone en Compucell

El propietario de la tienda de tecnología Compucell, Jonathan Martínez, logró identificar y detener este viernes a dos jóvenes que presuntamente participaron en el robo de 25 teléfonos celulares de alta gama, modelo iPhone. El hurto ocurrió el pasado jueves, y los sospechosos fueron descubiertos cuando intentaron vender dos de los equipos robados en el mismo establecimiento.

Tras el intento de comercialización, Martínez alertó a las autoridades, lo que permitió la intervención inmediata de la Policía de Investigación. Los agentes lograron detener a los dos implicados, ambos de 19 años de edad, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Además del robo a Compucell, los detenidos enfrentan acusaciones por su presunta participación en un asalto con violencia a una tienda Oxxo, ocurrido días antes en la misma localidad. Las autoridades señalaron que se investigan otros posibles vínculos con hechos delictivos recientes en la zona.

Los jóvenes, vecinos de la colonia Coahuila, permanecen bajo custodia mientras se determina su situación legal. La Fiscalía Regional informó que se reforzarán los operativos de vigilancia en zonas comerciales para prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad de los negocios locales.

Este caso ha generado preocupación entre comerciantes de Sabinas, quienes piden mayor presencia policial y medidas efectivas para frenar los robos. Jonathan Martínez agradeció la rápida respuesta de las autoridades y reiteró su compromiso con la comunidad, destacando la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra la delincuencia.