Huellitas en Acción: Compromiso con la salud pública y el bienestar animal

Este viernes 29 de agosto, las instalaciones del Partido Acción Nacional se convirtieron en el epicentro de una jornada de atención veterinaria gratuita gracias al programa 'Huellitas en Acción', impulsado por el diputado federal Theodoros Kalionchiz de la Fuente. Desde temprana hora, decenas de familias acudieron con sus mascotas para acceder a servicios de esterilización, consulta médica, desparasitación y entrega de medicamentos, reafirmando el compromiso social con el bienestar animal y la salud pública.

La jornada fue recibida con entusiasmo por la comunidad, que reconoció la importancia de este tipo de campañas para controlar la sobrepoblación de animales en situación de calle.

El programa 'Huellitas en Acción' forma parte de su casa de gestoría móvil, una estrategia que busca llevar soluciones concretas a las familias que cuentan con una mascota. 'La salud animal es también salud comunitaria. Cuando cuidamos a nuestras mascotas, cuidamos nuestros barrios', expresó Kalionchiz de la Fuente.

Además del equipo veterinario, voluntarios y personal del PAN colaboraron en la logística, asegurando un ambiente ordenado y cálido para los asistentes. La jornada incluyó orientación sobre tenencia responsable, prevención de enfermedades zoonóticas y recomendaciones para el cuidado postoperatorio de las mascotas esterilizadas. La participación activa de la ciudadanía demostró que Sabinas está lista para construir una cultura de respeto y protección animal.

Con planes de replicar esta jornada en otras colonias del municipio, 'Huellitas en Acción' se consolida como una iniciativa que va más allá de la atención médica: es un llamado a la empatía, la responsabilidad y la colaboración entre gobierno y sociedad.