Desde hace más de 30 años Rosendo Ordóñez Dionisio y su familia, llegaron a la ciudad con una variedad de artículos para festejar el mes de septiembre. Originario de Toluca, Estado de México, Rosendo ha establecido una relación cercana con la gente de Sabinas después de más de tres décadas.

Rosendo no solo vende banderas y artículos patrios, sino que también fabrica algunos de los productos que ofrece. "Elaboramos nosotros mismos algunos artículos como arreglitos, colguijes, aretes y pulseras", explicó. Su negocio es familiar y cuenta con la participación de cuatro familias, incluyendo a sus hijos casados y tíos.

A pesar de la dificultad económica que enfrenta el país, Rosendo agradeció el apoyo, que le ha permitido trabajar en la localidad durante muchos años. Sin embargo, Rosendo reconoció que las ventas han disminuido en comparación con años anteriores. "La venta está más baja que otros años, y el precio de los productos está un poco elevado", explicó. A pesar de esto, Rosendo procura traer productos nuevos y atractivos para sus clientes.

Con una larga trayectoria de treinta años regresando a Sabinas, Rosendo ha establecido una conexión especial con la comunidad y se siente agradecido por la oportunidad de seguir trabajando en la ciudad. "Es un placer regresar cada año a Sabinas y ver a la gente que nos ha apoyado durante tanto tiempo", afirmó. En resumen, Rosendo Ordóñez Dionisio que también reconoció es un fan de la música del grupo monclovense Sonido Máster, a quienes admira y disfruta su actuación en las fiestas grandes de Sabinas antes de regresar a su natal Toluca, o cuando lo visitan en el Estado de México.