Club de Leones de Sabinas organiza torneo de golf a beneficio de clínica oftalmológica

El Club de Leones de Sabinas, presidido por Alberto Mussi Garza, anunció la realización del segundo torneo de golf del club mañana 31 de agosto. El evento tiene como objetivo recaudar fondos para la construcción de una clínica de la visión en la ciudad de Sabinas. El torneo se llevará a cabo en un campo de golf local y contará con la participación de parejas de golfistas, incluyendo socios del Club de Leones que no practican el golf.

El objetivo del torneo es cooperar y apoyar la causa de la clínica de la visión, que beneficiará a la comunidad de Sabinas y la región carbonífera. La clínica de la visión es una de las prioridades del Club de Leones, ya que la visión es una de las causas globales que apoya la organización. "Los clubes de leones se dedican al servicio de la comunidad y entre una de las causas globales es la visión", afirmó Alberto Mussi Garza.

El torneo de golf será un evento no profesional, donde se premiarán a los primeros tres lugares y se darán premios en efectivo y en especie en cuatro hoyos distintos. Los patrocinadores han sido fundamentales en el éxito del evento y han permitido que se realice año tras año. "Todo esto es gracias a los patrocinadores que siempre nos apoyan en estos eventos", destacó Mussi Garza.

La falta de una clínica oftalmológica de los leones en la región carbonífera y el norte de Coahuila es un problema que se busca solucionar. "Hemos visto en otras ciudades que hay clínicas oftalmológicas y aquí en la región carbonífera y para el norte de Coahuila no tenemos una", afirmó Mussi Garza. El Club de Leones espera que con la construcción de la clínica de la visión, puedan brindar atención médica especializada a la comunidad.

El evento es una oportunidad para que la comunidad se una y apoye una causa noble. Con el apoyo de los patrocinadores y la participación de golfistas, el Club de Leones espera recaudar fondos suficientes para hacer realidad la clínica de la visión.