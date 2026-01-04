Diego Garduño asegura que no hay denuncias sobre riña en Sabinas

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal sobre la riña suscitada en el Bar Despechadas la noche del pasado 1 de enero.

En entrevista, Garduño Guzmán aprovechó la oportunidad para recordar a la ciudadanía que los días lunes son los días de atención ciudadana, en los que se recibe de manera personal cualquier denuncia o reporte que se desee presentar. "Estamos abiertos a recibir cualquier denuncia o reporte que se presente", aseguró.

El delegado de la Fiscalía General del Estado destacó que si dentro del incidente ocurrido en el bar de Sabinas se cometió algún delito que sea de competencia de la institución, se abrirán las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer los hechos.

Garduño Guzmán invitó a la ciudadanía a presentar denuncias formales si tienen conocimiento de algún delito cometido en el incidente, y aseguró que se trabajará para dar seguimiento a las investigaciones y llevar a los responsables ante la justicia.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso con la seguridad y la justicia en la región carbonífera, y hace un llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para mantener la paz y la tranquilidad en la comunidad.