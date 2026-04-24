María del Rosario Carlos Silva llama a cuidar la salud mental en Sabinas

SABINAS, COAH.- La directora de la Escuela de Licenciatura en Enfermería de la Región Carbonífera, María del Rosario Carlos Silva, reconoció la importancia de atender la salud mental dentro de la comunidad escolar ante el aumento de casos de depresión. Señaló que, aunque la institución trabaja en el tema con los alumnos, el esfuerzo debe ser conjunto. "La escuela sola no lo puede hacer, esto es un problema familiar y social. Si no tenemos el apoyo de la familia y de la comunidad va a ser muy complicado", advirtió.

Carlos Silva explicó que no atender oportunamente la salud mental en jóvenes tiene repercusiones graves. Entre ellas mencionó las deserciones escolares, ya que la depresión limita su rendimiento académico. La directora reveló que la escuela atraviesa un momento difícil tras el suicidio de la madre de una alumna. "Nos pega a toda la escuela porque decimos: ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde llevamos a los muchachos?", expresó.

La académica destacó que los jóvenes sí se interesan en el tema, aunque parezca que están enfocados en otros asuntos. "Todo lo que se les dice se les queda. Un granito de información detona y mejora mucho sus condiciones", afirmó. Reconoció que los estudiantes son inteligentes y están involucrados con la sociedad, pero viven de cerca la problemática familiar que actualmente golpea a la región carbonífera, lo que los lleva a buscar refugio en otras conductas para llenar esa sensación de vacío.

Ante este panorama, la Escuela de Licenciatura en Enfermería ha impulsado programas de acercamiento con la comunidad. Uno de ellos es un grupo de adultos mayores que inició con cuatro integrantes y ahora supera los 30 participantes. Según Carlos Silva, los propios asistentes aseguran haber mejorado su estabilidad emocional y física. "Se sienten satisfechos con la vida, dicen que han renacido en muchas cosas emocionales", comentó.

La directora hizo un llamado a familias, autoridades y sociedad civil para trabajar en conjunto en la prevención. Reiteró que la salud mental debe ser prioridad en todos los sectores, pues solo así se podrá reducir el número de suicidios y brindar a los jóvenes de la región una juventud más sana y con mayores oportunidades de desarrollo.