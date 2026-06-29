Desaparece Abril N. en Sabinas: piden apoyo para su localización

SABINAS, COAH.- Familiares y conocidos solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a Abril, una adolescente de 13 años de edad reportada como no localizada en la Región Carbonífera.

La petición fue difundida a través de redes sociales por medio del perfil de Silvia Castillo, desde donde se compartió información con el objetivo de obtener datos que permitan ubicar a la menor.

¿Dónde fue vista por última vez?

De acuerdo con la publicación, Abril N. fue vista por última vez en la Villa de Agujita y, hasta el momento, no se ha informado sobre su paradero.

Ante esta situación, familiares y personas cercanas hicieron un llamado a la comunidad para compartir la información y aportar cualquier dato que contribuya a su localización.

La solicitud de apoyo se ha difundido ampliamente en redes sociales, donde diversos usuarios han replicado la publicación para ampliar su alcance entre la población.

Hasta el cierre de esta edición no se habían proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias en que desapareció la adolescente; sin embargo, continúa el llamado ciudadano para ayudar a encontrarla.