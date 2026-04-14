Óscar Ríos Ramírez aprueba importantes acuerdos en San Juan de Sabinas

El alcalde Óscar Ríos Ramírez encabezó la 31ª Sesión de Cabildo, en la que, mediante el diálogo, el respeto y la participación activa de sus integrantes, se aprobaron importantes acuerdos orientados a fortalecer el desarrollo social y la atención a las familias del municipio.

Entre los puntos más relevantes, se autorizó la suscripción del Convenio de Colaboración de Concertación de Objetivos 2026 con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, encabezada por José Antonio Gutiérrez Rodríguez, con la participación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, dirigido por Alejandro Rafael Cepeda Valdez. Este convenio permitirá reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para ampliar la cobertura de programas sociales en beneficio de la población más vulnerable.

Como parte de este acuerdo, el municipio realizará una aportación de 512 mil 102.93 pesos, destinada a fortalecer acciones como la atención alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad a través de canastas alimentarias, así como los programas de alimentación escolar en modalidad fría y caliente, contribuyendo a mejorar la nutrición y calidad de vida de niñas, niños y familias de San Juan de Sabinas.

Asimismo, en el marco del 47 aniversario de la elevación de Nueva Rosita a la categoría de ciudad, el Cabildo aprobó la realización de una Sesión Pública Solemne, en la que se otorgará el reconocimiento como Ciudadanos Distinguidos a la Mtra. María del Rosario Galván Jaime, la C. Argentina Bueno Tokunaga, el Ing. Antonio Nerio Rodríguez, Don Eugenio Martínez Ávila y Don Adrián Sandoval Silva, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones al desarrollo de la comunidad.

Durante la sesión, el alcalde Óscar Ríos Ramírez destacó que el trabajo en Cabildo se mantiene basado en el diálogo y la construcción de acuerdos, lo que permite avanzar de manera responsable y coordinada en la atención de las necesidades del municipio. Reiteró que cada decisión tomada tiene como eje central el bienestar de las familias, consolidando un gobierno cercano, eficiente y con resultados.