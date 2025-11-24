Refuerzan seguridad en Sabinas con operativo especial para paisanos

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, anunció que se implementará un operativo especial de atención a los paisanos que regresan a la región durante las fiestas decembrinas. Aunque la fecha de inicio aún está por definirse, la estrategia busca garantizar condiciones de seguridad en carreteras y comunidades, ofreciendo acompañamiento y vigilancia para que los connacionales puedan convivir con sus familias en un ambiente de tranquilidad.

Además de este operativo, Garduño Guzmán confirmó que la presencia policiaca y los recorridos de seguridad se mantienen de manera permanente en Sabinas y la región carbonífera. Sin embargo, durante diciembre se reforzarán debido a la entrega de prestaciones laborales como el aguinaldo y el ahorro en empresas y dependencias de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de prevenir delitos relacionados con el manejo de efectivo.

El delegado explicó que las corporaciones estatales y municipales trabajarán de manera coordinada para cubrir zonas comerciales, instituciones bancarias y espacios públicos, donde se espera mayor concentración de personas en esta temporada. La intención es brindar confianza a los trabajadores y a la ciudadanía en general, evitando incidentes que afecten la economía familiar.

Asimismo, se hizo un llamado a la población para moderar el consumo de alcohol durante las celebraciones, ya que los accidentes automovilísticos suelen incrementarse en estas fechas. La Fiscalía subrayó que la seguridad no solo depende de la vigilancia policiaca, sino también de la responsabilidad individual de los ciudadanos.

Finalmente, Garduño Guzmán reiteró que la Fiscalía General del Estado mantendrá presencia activa en la región carbonífera, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad. Con estas medidas se busca que las festividades decembrinas transcurran en un ambiente de paz, respeto y convivencia social.