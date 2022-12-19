“Deseo salud y paz en Navidad”

SABINAS, COAHUILA.- Martha Alicia Ramírez tiene 62 años y cáncer de mama, aunque frío cale tiene que acudir a los cruceros en esta ciudad para solicitar ayuda a los conductores para poder viajar a Monterrey recibir sus tratamientos en una clínica oncológica de beneficencia, para ella la Navidad será así, como cualquier día en su lucha contra esta enfermedad.

Dijo que tiene un año recibiendo estas quimioterapias y le han dicho que el cáncer se ha detenido, pero tiene que acudir cada mes hasta esta ciudad por sus tratamientos, para reunir el dinero ella se apoya en vecinos que la acompañan a recogerlo pues lamentablemente se cayó y sus rodillas están dañadas.

“Así he andado” comentó de crucero en crucero para poder reunir el dinero para viajar, no tiene seguro social y acude al Centro de Salud cuando tiene otras dolencias, dijo “imagínese si yo tuviera que pagar por las quimioterapias”, como le haría.

Según se dijo estos tratamientos son carísimos, por ahora solo le queda seguir luchando contra este cáncer para que no avance y esta agradecida con la gente porque si la ayuda, dijo “Póngale ahí que si me ven, me ayuden” yo no tengo teléfono ni como me puedan llamar.