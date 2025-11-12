Autoridades educativas de Sabinas organizan actividades cívicas por la Revolución Mexicana

SABINAS, COAH.- Con motivo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, autoridades educativas anunciaron una serie de actividades cívicas y medidas preventivas que se llevarán a cabo en la región. El movimiento armado de 1910, que puso fin al prolongado gobierno de Porfirio Díaz, será recordado con un desfile que busca fortalecer la identidad nacional y la participación comunitaria.

La profesora María del Socorro Jiménez Benavides, coordinadora de Servicios Educativos en Sabinas, Juárez y Progreso, informó que el lunes 17 de noviembre se otorgará día de asueto a estudiantes y docentes. Posteriormente, el miércoles 20 se realizará el tradicional desfile cívico-deportivo, en el que participarán instituciones educativas de todos los niveles, mostrando disciplina, creatividad y orgullo patrio.

Además de las actividades conmemorativas, Jiménez Benavides subrayó la importancia de la capacitación docente en inglés, que se mantiene vigente a través del programa Level Up. Esta iniciativa, impulsada por la señora Paola Rodríguez, presidenta de Inspira Coahuila, busca fortalecer las competencias lingüísticas de los maestros y elevar la calidad educativa en la región.

La coordinadora también dio a conocer que se han emitido protocolos preventivos ante el descenso de las temperaturas, con el objetivo de proteger la salud del alumnado. Estas medidas incluyen recomendaciones para el cuidado durante las actividades escolares y eventos al aire libre, garantizando que la conmemoración se realice en condiciones seguras.

Con estas acciones, las autoridades educativas de Sabinas, Juárez y Progreso reafirman su compromiso de promover la memoria histórica, impulsar la formación docente y velar por el bienestar de la comunidad escolar, en un contexto que combina tradición, innovación y responsabilidad social.