Sabinas despide a Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, exalcalde y líder comunitario

SABINAS, COAH.- En un ambiente de profundo respeto y nostalgia, familiares, amigos, funcionarios públicos e integrantes de los diferentes ejidos del municipio se reunieron en el rancho "Las Tres Potrancas" para despedir a Cuauhtémoc "Temo" Rodríguez Villarreal, quien se desempeñó como alcalde de Sabinas en el periodo 2018 y posteriormente fue reelecto para el trienio 2019-2021.

El cuerpo del exalcalde arribó al rancho familiar el pasado jueves alrededor de las cinco de la tarde, donde inició la velación que se prolongó hasta el viernes. Al mediodía, el padre Rogelio Hidalgo Alba de la Parroquia de San Martín de Porres, presidió la misa de cuerpo presente, en la que ofreció sus condolencias a la familia y destacó la vida y obra de "Temo", a quien invitó a recordar por las virtudes que Dios le otorgó, señalando que aunque duele su partida, ya descansa en la vida eterna.

La despedida de Rodríguez Villarreal se da apenas tres meses del fallecimiento de su esposa, la señora Josefina Fernández, ocurrido el 17 de noviembre. Ella fue homenajeada recientemente durante el 25 aniversario de la tradicional cabalgata de San Valentín, evento del cual fue una gran impulsora y que dejó huella en la identidad cultural de la región. Hoy, ambos esposos, abuelos y exfuncionarios públicos descansan juntos en el rancho familiar "Las Tres Potrancas", lugar que fue testigo de sus proyectos, convivencias y momentos de unión con la comunidad sabinense.

La partida de Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal deja un vacío en la vida política y social de Sabinas, pero también un legado de servicio y compromiso con su gente. ¡Descansen en paz!