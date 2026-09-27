Orden de aprehensión: Adrián N. detenido en Sabinas

SABINAS, Coah.- Adrián N., de 20 años, fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de violación, en agravio de una menor.

La orden de captura fue girada por un juez de control en materia penal, como parte de las investigaciones relacionadas con los hechos denunciados ante las autoridades correspondientes en el municipio de Juárez, Coahuila.

El arresto se realizó cuando el señalado se encontraba en el exterior del Centro de Justicia Penal de Sabinas, donde fue ubicado y asegurado por los agentes investigadores.

Tras cumplimentarse la orden judicial, Adrián N. quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el procedimiento establecido por la ley.

En breve se llevará a cabo la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público presentará los datos de prueba y argumentos relacionados con la investigación ante el juez de control.

Durante dicha audiencia se determinará la situación jurídica del imputado, conforme a los elementos que sean presentados y valorados por la autoridad judicial.