Capturan a Salvador M por agresión en Sabinas, Coahuila

Sabinas, Coahuila.– Señalado por presuntamente agredir sexualmente y amenazar a su pareja, un hombre identificado como Salvador M, de 35 años, fue capturado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal tras ejecutarse una orden de aprehensión en su contra.

Los hechos que se le imputan ocurrieron en un domicilio de la colonia San Antonio, donde la víctima denunció que fue sometida en contra de su voluntad y obligada a mantener relaciones sexuales bajo intimidación constante.

De acuerdo con la declaración de la afectada, el individuo utilizó un objeto con apariencia de arma de fuego para amedrentarla, logrando doblegarla pese a su resistencia, lo que derivó en la formal denuncia ante las autoridades.

Tras iniciar las indagatorias, los agentes reunieron los elementos suficientes para que un juez autorizara la orden de captura, misma que fue cumplimentada por los investigadores, logrando ubicar y detener al presunto responsable.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras el Ministerio Público continúa fortaleciendo la carpeta de investigación; será en las próximas horas cuando se defina su situación legal.