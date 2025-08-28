Detenida mujer acusada de robo en vivienda en colonia Santa Cruz

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Fiscalía General del Estado Delegación Carbonífera, lograron cumplimentar una orden de aprehensión en contra de una mujer acusada del delito de robo calificado, cometido en una vivienda de esta localidad.

Las acciones sobre cumplimentación de procesos penales son parte de las acciones permanentes para combatir delitos patrimoniales en esta cuenca, han informado las autoridades policiacas.

La persona detenida fue identificada con el nombre de Blanca Eugenia N de 38 años de edad, con domicilio en la calle Niños Héroes de la colonia Santa Cruz.

De acuerdo con las autoridades, la mujer habría ingresado de manera ilícita a un inmueble destinado a habitación, sustrayendo diversos objetos de valor.

El domicilio afectado pertenece a la ciudadana Lucía Lizeth N, quien tras percatarse del robo interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

A partir de ese momento, se iniciaron las investigaciones que permitieron reunir los elementos necesarios para solicitar la orden de aprehensión misma que fue cumplimentada sobre la calle Santa Rosa entre Sierra Morena y Kakanapo de la colonia Las Lomas.

Gracias al trabajo de inteligencia y seguimiento realizado por los agentes de la Fiscalía, se logró ubicar y detener a la presunta responsable, quien ahora enfrenta un proceso penal ante las autoridades competentes.

La detención se llevó a cabo sin incidentes, y la mujer fue puesta a disposición del juez de control.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de continuar trabajando en favor de la seguridad y la justicia, exhortando a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo.

Con acciones como esta, se busca fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar el respeto al patrimonio de los habitantes de toda la Región Carbonífera.