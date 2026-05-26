Hombre arrestado en Sabinas por vandalismo vehicular

SABINAS, COAH.- Elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de un hombre señalado por presuntamente causar daños a un automóvil en la colonia Los Manzanos, luego de atender un reporte difundido a través de redes sociales.

La movilización policiaca se registró en el cruce de las calles Encino y Abasolo, donde los uniformados interceptaron a quien fue identificado como Omar Alonso "N", de 40 años de edad. De acuerdo con el informe preliminar, el sujeto coincidía con las características señaladas en la denuncia ciudadana.

Durante la intervención, los agentes municipales aseguraron una mochila que contenía diversas prendas de vestir y un hacha con mango de madera, objeto que presuntamente habría sido utilizado durante el incidente reportado previamente en el sector.

Tras la detención, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su posible responsabilidad en los daños ocasionados al vehículo afectado. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el monto de los daños ni si existe una denuncia formal presentada por la parte afectada.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa mediante los canales oficiales de emergencia y destacaron la importancia de la colaboración ciudadana y el uso responsable de redes sociales para atender hechos que alteren la seguridad y tranquilidad de la comunidad.