Jesús Ernesto López Piña reporta gran afluencia en su restaurante en Sabinas

SABINAS, COAH.- El empresario Jesús Ernesto López Piña, dueño de un restaurante en la ciudad, confirmó que las ventas en el Día del Amor y la Amistad fueron un éxito. En una entrevista, López Piña expresó su satisfacción por la gran afluencia de parejas y familias que se dieron cita en su establecimiento para celebrar el 14 de febrero.

"Gracias a Dios, sí es bastante gente", dijo López Piña. "Cada año esperamos estos días con ansias, tanto para nosotros como para otros que nos beneficia y ellos que se festejan".

López Piña destacó que las parejas son las que más acuden a su restaurante, y que ofrecen descuentos y combos especiales para que la atención sea más rápida y eficiente. "Más que nada descuentos siempre nos los tenemos, pero lo que hacemos es un tipo combo para que sea más rápido la atención y que sirva que circula más rápido la audiencia", explicó.

En comparación con otros años, López Piña espera que las ventas hayan sido buenas, ya que la competencia ha aumentado en la ciudad. "Esperemos que sea bien, sabemos de antemano que ahorita antes nosotros éramos tres, cuatro, ahorita ya somos muchos, pero gracias a Dios tenemos nuestra clientela siempre que no nos deja", dijo.

López Piña también comentó que los platillos más pedidos en su restaurante son las parrilladas y cortes, y que la mayoría de las parejas acuden en la noche, mientras que las familias lo hacen durante el día. "Depende, porque en la mañana tenemos almuerzos, en medio día como es comida y más familia, pues tenemos parrilladas y cortes", explicó.

En general, López Piña confirmó el éxito en ventas en su restaurante en el Día del Amor y la Amistad, y agradeció a sus clientes por su preferencia.