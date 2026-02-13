Más de 350 autos clásicos se exhibirán en Sabinas este 15 de febrero

SABINAS, COAH.- El presidente del club Clásicos Oxidados, Luis Fernando Loredo, anunció que se preparan para celebrar el Día del Automóvil Clásico mañana domingo 15 de febrero. El evento contará con la participación de más de 350 autos inscritos, provenientes de diferentes partes del estado de Coahuila, así como de Nuevo León y Tamaulipas.

"Estamos listos y muy contentos de recibir a todos los automovilistas", dijo Loredo. Hay 15 clubes inscritos, tanto foráneos como locales, y se espera que el número de participantes aumente en el último momento. La invitación está abierta a todos los amantes de los autos clásicos.

Una de las invitadas especiales es Isabel Vaca, del programa Mexicánicos, quien se unirá al evento para compartir su pasión por los autos antiguos. Además, se contará con un museo de la antigüedad que exhibirá vehículos de los años 30, 40 y 50.

El evento es organizado por el club Clásicos Oxidados de Sabinas, en colaboración con una agencia de vehículos de Sabinas. "Invitamos a toda la gente de aquí de Sabinas y la región a que vengan el 15 de febrero de 10 de la mañana a 3 de la tarde a disfrutar de este evento", agregó Luis Fernando Loredo.

La celebración promete ser un éxito, con una gran variedad de autos clásicos en exhibición y una atmósfera de nostalgia y pasión por la historia del automóvil. Finalmente, el entrevistado reiteró que esta es una excelente oportunidad de unirse a la celebración y pasar momentos de sano esparcimiento familiar admirando los automóviles clásicos.