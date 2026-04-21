Día del Niño 2026: Evento especial en Sabinas para niños con discapacidad

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de reconocer la importancia de la inclusión y brindar momentos de felicidad a la niñez con discapacidad, el movimiento Unidos por un Ángel – Movimiento Sofía llevará a cabo una celebración especial con motivo del Día del Niño el próximo 1 de mayo de 2026.

El evento se desarrollará en el Salón Bella María, ubicado en la calle Morelos número 620, a partir de las 15:00 horas, donde se espera la participación de familias que podrán disfrutar de un ambiente festivo lleno de actividades recreativas, sorpresas y dinámicas pensadas para generar sonrisas y fortalecer la convivencia.

La presidenta de la organización, Dora Sofía Álvarez, destacó que esta iniciativa tiene como eje central promover la inclusión y el reconocimiento de todos los niños, especialmente aquellos con discapacidad, a quienes se busca brindar una experiencia significativa en su día. Señaló que el propósito es que cada menor se sienta acompañado, valorado y parte de una celebración hecha especialmente para ellos.

Asimismo, recordó que Unidos por un Ángel mantiene un compromiso permanente con este sector de la población, organizando también en el mes de diciembre un festejo navideño dirigido a niñas y niños con discapacidad, consolidando así espacios de convivencia en distintas épocas del año.

La celebración del Día del Niño se perfila como una oportunidad para reforzar los valores de empatía, respeto y solidaridad en la comunidad, al tiempo que promueve la integración y el reconocimiento de la diversidad en la infancia.