Día del Socorrista: homenaje a paramédicos de Cruz Roja en Sabinas

SABINAS, COAH.- En el marco del Día del Socorrista, conmemorado este 24 de junio, la Fundación Bravitos de Corazón, dirigida por Claudia Andrade Bernal, entregó reconocimientos a paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana de esta ciudad, por su destacada labor en favor de la comunidad.

Durante el emotivo evento encabezado por el presidente del patronato, Andrés Calvillo, se resaltó la vocación de servicio y el compromiso que distingue a los socorristas, quienes representan un pilar fundamental en la atención prehospitalaria.

Asimismo, se destacó que los paramédicos son los primeros en responder ante accidentes, desastres y contingencias, actuando con profesionalismo y un profundo sentido humanitario para salvaguardar vidas.

Los organizadores subrayaron la importancia de reconocer el trabajo que diariamente realizan los integrantes de la Cruz Roja, muchas veces en situaciones de alto riesgo y bajo condiciones adversas.

Recibió merecido reconocimiento Nicolás Puente González, coordinador de la Benemérita al igual que socorristas operativos quienes de forma constante actúan en beneficio de las familias de la Región Carbonífera, mediante acciones permanentes de auxilio y atención a la población.

“Mientras ellos velan por nosotros, nosotros debemos velar por ellos”, expresó Claudia Andrade, integrante también de damas voluntarias de la Cruz Roja.

Durante la conmemoración, reiteró su respeto y admiración hacia quienes dedican su vida al servicio y la protección de los demás.