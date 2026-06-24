Prisión preventiva para Juanita N tras agredir a su hijastra

SABINAS, COAH, COAH.- Juanita N fue vinculada a proceso por el delito de violencia familiar en agravio de su hijastra menor de edad, tras los hechos registrados en el mineral de Minas de Barroterán, en el municipio de Múzquiz, Coahuila.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Carbonífera, Lic. Diego Garduño Guzmán, informó que, de acuerdo con la carpeta de investigación, la procesada utilizó un cable para agredir a la niña de 9 años.

Por tratarse de una menor de edad, las autoridades reservaron sus datos personales para proteger su identidad, dijo la autoridad.

La carpeta fue integrada por agentes del Ministerio Público del municipio de Múzquiz, quienes realizaron las diligencias correspondientes en torno a estos hechos.

Acciones de la autoridad

Tras el análisis del caso, se obtuvieron datos de prueba suficientes para que el juez de control determinara la vinculación a proceso de la probable responsable.

Como medida cautelar, el juez dictó prisión preventiva justificada por el delito de violencia familiar en agravio de la menor.

Compromiso de la Fiscalía

La Fiscalía reiteró su compromiso de proteger a niñas, niños y adolescentes, así como de mantener acciones para garantizar la seguridad en la entidad, en cumplimiento de las instrucciones del Fiscal General del Estado, Mtro. Federico Fernández.