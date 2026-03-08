Carolina Álvarez exige justicia tras tragedia en El Pinabete

SABINAS, COAH.- "Ver a mis hijos y lograr algo bueno para ellos es lo que me sostiene tras la muerte de mi esposo Jorge Luis Martínez Valdez" enfatizó Carolina Álvarez Oviedo, una de las 10 viudas que dejó la tragedia en el pozo de carbón El Pinabete.

En el Día Internacional de la Mujer, señaló que la fecha es un recordatorio para no callar y exigir justicia, pero que esa exigencia es permanente, todos los días del año. Álvarez Oviedo describió a la mujer como pilar que impulsa a la familia. Contó que el apoyo del padre está siempre, pero que la madre suele empujar para salir adelante. Admitió que a veces minimizan a las mujeres y llamó a no quedarse calladas: si hay que pedir justicia, se pide.

Relató que en la Región Carbonífera ha visto casos de homicidios cometidos por hombres que siguen impunes. Reconoce que aunque le digan "cuchillito de palo" por insistir en el caso Pinabete, mientras tenga voz, la usará para expresar lo que siente y para exigir justicia.

Carolina aseguró que su motor son los hijos y el ejemplo que quiere darles: que su mamá nunca guardó silencio cuando se trató de la justicia de su papá. Dijo que esa memoria guía su paso por marchas y gestiones, sin estridencia, con la paz que merecen.

El 8 de marzo, afirmó, debería ser bonito y combativo a la vez: una jornada para pedir justicia sin que eso signifique odio. Insistió en que las mujeres alcen la voz hoy y siempre, porque si un caso pasa y no hay consecuencia, se normaliza la impunidad.

Álvarez Oviedo pide que las autoridades avancen en El Pinabete y en otros expedientes de violencia. Mientras tanto, ella camina por los hijos y por Jorge Luis, con la decisión de no soltar el reclamo hasta que el "Pinabete" deje de ser sinónimo de espera.