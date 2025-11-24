Bloqueos carreteros generan incertidumbre en autobuses de Coahuila

SABINAS, COAH.- La central de autobuses de las empresas Senda y Anáhuac permanece a la expectativa de instrucciones ante la posibilidad de retrasos en las corridas provenientes de Torreón hacia Piedras Negras y viceversa. La situación se deriva de los bloqueos carreteros anunciados por el sector campesino, lo que ha generado incertidumbre entre usuarios y personal de las líneas de transporte.

De acuerdo con una circular interna dirigida a los empleados, las compañías prevén que los mayores bloqueos se concentren en carreteras nacionales cercanas al Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas. Sin embargo, también se advierte que algunos estados del norte del país podrían registrar afectaciones en menor escala, lo que incluye a Coahuila.

Ante este panorama, las empresas de transporte de pasajeros en la región han optado por mantenerse en alerta y preparar medidas de comunicación inmediata con los clientes. La instrucción es informar con oportunidad sobre cualquier modificación en horarios o cancelaciones, con el fin de evitar contratiempos mayores para los viajeros.

En Sabinas, las terminales de Senda y Anáhuac han reforzado la presencia de personal en taquillas y áreas de espera, con el objetivo de atender dudas y ofrecer alternativas en caso de que los bloqueos se materialicen. Los usuarios han mostrado preocupación, especialmente aquellos que dependen de las corridas hacia ciudades fronterizas para cumplir compromisos laborales o familiares.

Finalmente, las empresas reiteraron que la prioridad será garantizar la seguridad de los pasajeros y mantener la transparencia en la información. Aunque hasta ahora no se han registrado interrupciones en las rutas de Torreón a Piedras Negras, se recomienda a los viajeros mantenerse atentos a los avisos oficiales y considerar tiempos adicionales en sus traslados.