Diego Garduño investiga denuncia de abuso a menor en Sabinas

SABINAS, COAH.- El delegado regional de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que se da seguimiento puntual a la denuncia presentada por una madre de familia por el presunto abuso cometido en contra de una menor de edad, caso que actualmente se encuentra en etapa de integración de la carpeta de investigación.

El funcionario señaló que, por instrucciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, se estableció comunicación inmediata con la madre de la víctima, a quien recibió personalmente en su despacho para escuchar su versión de los hechos y brindar atención directa al caso denunciado.

Garduño Guzmán explicó que durante el transcurso del día se llevarían a cabo diversas diligencias, entre ellas la recepción de declaraciones de posibles testigos, con el objetivo de esclarecer los hechos conforme a los procedimientos legales correspondientes. Añadió que la investigación se desarrolla de manera exhaustiva para garantizar una correcta integración de la carpeta.

Asimismo, aclaró que hasta el momento no existen personas detenidas; sin embargo, precisó que esto no significa que el caso permanezca inactivo, sino que las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios para fortalecer las investigaciones. Destacó que se trata de un asunto sensible debido a que involucra a una menor de edad, considerada parte de un grupo vulnerable cuyos derechos deben ser protegidos de manera prioritaria.

El delegado regional indicó que en este tipo de investigaciones participan distintas instituciones y áreas especializadas, entre ellas la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), el Centro de Atención a la Mujer, agentes del Ministerio Público, Servicios Periciales y elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes trabajan de manera coordinada para corroborar información y dar seguimiento al caso.

Finalmente, Diego Garduño Guzmán reiteró el compromiso de la Fiscalía General del Estado de conducir las investigaciones con apego a derecho, respeto al debido proceso y atención integral a la menor afectada, asegurando que las diligencias continuarán hasta el total esclarecimiento de los hechos.