Liliana Salinas Valdez promueve inclusión de personas con discapacidad en San Juan Sabinas

SABINAS, COAH.- La presidenta honoraria del sistema DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdez, asistió a la coronación de los reyes de las personas con discapacidad y entrega de aparatos funcionales en el sistema DIF municipal de San Juan de Sabinas. Salinas Valdez felicitó a los reyes, Rosy e Isaac, y destacó la importancia de promover actividades y eventos que incluyan a personas con discapacidad.

La funcionaria enfatizó que el DIF Coahuila busca propiciar la inclusión y el desarrollo de capacidades y habilidades en personas con discapacidad, para que puedan encontrar su lugar en la sociedad y contribuir con su trabajo y participación. Salinas Valdez destacó que es fundamental trabajar de la mano con la comunidad y las empresas para promover la inclusión y el empleo de personas con discapacidad.

Salinas Valdez expresó su discapacidad y enfocarse en sus capacidades y habilidades. La presidenta honoraria del DIF Coahuila también reconoció el trabajo y la dedicación de los padres, madres y cuidadores de personas con discapacidad.

El evento contó con la entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad, lo que permitirá mejorar su calidad de vida y facilitar su inclusión en la sociedad. Salinas Valdez agradeció la invitación y destacó que el DIF Coahuila seguirá trabajando para promover la inclusión y el desarrollo de personas con discapacidad en todo el estado.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila destacó que seguirá visitando el municipio de San Juan de Sabinas y trabajando con la comunidad para promover la inclusión y el desarrollo de personas con discapacidad. Salinas Valdez enfatizó que es fundamental trabajar juntos para lograr una sociedad más inclusiva y solidaria.