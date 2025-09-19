Contactanos
Coahuila

Liliana Salinas Valdez promueve inclusión de personas con discapacidad en San Juan Sabinas

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdez, destaca la importancia de promover la inclusión de personas con discapacidad en San Juan Sabinas.

Por Carlos Macias - 19 septiembre, 2025 - 08:43 p.m.
SABINAS, COAH.- La presidenta honoraria del sistema DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdez, asistió a la coronación de los reyes de las personas con discapacidad y entrega de aparatos funcionales en el sistema DIF municipal de San Juan de Sabinas. Salinas Valdez felicitó a los reyes, Rosy e Isaac, y destacó la importancia de promover actividades y eventos que incluyan a personas con discapacidad.

La funcionaria enfatizó que el DIF Coahuila busca propiciar la inclusión y el desarrollo de capacidades y habilidades en personas con discapacidad, para que puedan encontrar su lugar en la sociedad y contribuir con su trabajo y participación. Salinas Valdez destacó que es fundamental trabajar de la mano con la comunidad y las empresas para promover la inclusión y el empleo de personas con discapacidad.

Salinas Valdez expresó su discapacidad y enfocarse en sus capacidades y habilidades. La presidenta honoraria del DIF Coahuila también reconoció el trabajo y la dedicación de los padres, madres y cuidadores de personas con discapacidad.

El evento contó con la entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad, lo que permitirá mejorar su calidad de vida y facilitar su inclusión en la sociedad. Salinas Valdez agradeció la invitación y destacó que el DIF Coahuila seguirá trabajando para promover la inclusión y el desarrollo de personas con discapacidad en todo el estado.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila destacó que seguirá visitando el municipio de San Juan de Sabinas y trabajando con la comunidad para promover la inclusión y el desarrollo de personas con discapacidad. Salinas Valdez enfatizó que es fundamental trabajar juntos para lograr una sociedad más inclusiva y solidaria.

