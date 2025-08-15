Bomberos de Coahuila reciben donación de equipo de protección

Durante la tarde del jueves, el departamento de bomberos de la ciudad recibió una significativa donación de equipo de protección personal por parte de la organización Misión Bomberos de Coahuila. El acto se llevó a cabo con el objetivo de fortalecer la seguridad y eficiencia de los elementos que diariamente enfrentan situaciones de riesgo en su labor.

Juan de Los Ángeles, encargado de Misión Bomberos Coahuila, encabezó la entrega del equipo, destacando la importancia de dotar a los bomberos locales con herramientas adecuadas para el cumplimiento de sus funciones. "Estamos comprometidos con apoyar a nuestros compañeros en todo el estado, y esta entrega es parte de ese esfuerzo", expresó.

El equipo donado incluye trajes especiales, cascos, guantes y otros implementos esenciales para la protección de los bomberos durante sus intervenciones. Según explicó Juan de Los Ángeles, estos artículos se encontraban almacenados en las bodegas de la organización y fueron seleccionados por su buen estado y utilidad.

Además, el representante de Misión Bomberos adelantó que esta entrega podría no ser la última. "Tenemos más equipo disponible y estamos evaluando la posibilidad de realizar futuras donaciones a este y otros departamentos que lo necesiten", comentó, dejando abierta la puerta a nuevas colaboraciones.

La entrega fue recibida con gratitud por parte del cuerpo de bomberos de Nueva Rosita, quienes reconocieron el gesto como un respaldo valioso a su labor diaria. Con este nuevo equipo, se espera mejorar las condiciones de trabajo y reforzar la seguridad de quienes protegen a la comunidad.