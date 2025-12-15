Dora Irasema Álvarez festeja 15 años de la Fundación Sofía en Sabinas

SABINAS, COAH.- Con alegría desbordante niñas y niños especiales festejaron el 15 aniversario de la Fundación Unidos por un Ángel Movimiento Sofía, en un evento lleno de colorido realizado en el salón Bella María de la Colonia Centenario.

La anfitriona, la activista Dora Irasema Álvarez Villarreal, reiteró el agradecimiento a todas las personas que hicieron posible este evento con el que se festeja el 15 aniversario de la Fundación que inició en honor a su hija Sofía, que durante sus años en este mundo le dejó una experiencia de amor inolvidable y la inspiró a luchar por las niñas y niños con capacidades diferentes.

Dora Irasema agradeció a los padres presentes con sus hijas e hijos para convivir en esta época del año tan especial, en donde la unión familiar se hace más patente a través de este tipo de convivencias fraternas.

Durante el evento, las niñas y niños disfrutaron con la actuación de personajes de televisión y payasitas, con un mensaje especial para los festejados que representan a los ángeles en la tierra.

Finalmente, Álvarez Villarreal subrayó el espíritu que guía a la organización: la unión y la empatía. "Si vinimos a este mundo es para darnos la mano entre todos", afirmó, invitando a la comunidad a sumarse a esta celebración que busca fortalecer la inclusión y el amor hacia quienes enfrentan retos especiales.