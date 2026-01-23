DUAL abre 50 vacantes para operadores en Sabinas

SABINAS, COAH.- La empresa DUAL, con sede en Monclova y dedicada a la manufactura automotriz, anunció la apertura de 50 vacantes para operadores con experiencia en la ciudad de Sabinas. La información fue confirmada por Martha Lucía Guerra Moya, titular de la oficina del Servicio Nacional del Empleo, quien destacó la importancia de esta oferta laboral para la región carbonífera.

La funcionaria explicó que la compañía busca fortalecer su plantilla de trabajadores ante el crecimiento de la demanda en el sector automotriz. Como parte de los beneficios, DUAL ofrece transporte de personal desde Sabinas y Nueva Rosita, lo que facilita la movilidad de los empleados y amplía las oportunidades de contratación para quienes residen en estas localidades.

Además del transporte, la empresa dio a conocer que los nuevos colaboradores podrán acceder a atractivos bonos y un sueldo competitivo, lo que convierte a esta convocatoria en una opción relevante para quienes buscan estabilidad laboral y mejores condiciones económicas. Estos incentivos forman parte de la estrategia de DUAL para captar talento especializado en la región.

La jornada de contratación se llevó a cabo este viernes, con la participación de decenas de aspirantes que acudieron a presentar su solicitud. De acuerdo con la oficina del Servicio Nacional del Empleo, el proceso continuará en los próximos días mientras existan vacantes disponibles, lo que abre la posibilidad de que más trabajadores puedan integrarse a la empresa.

Con esta iniciativa, DUAL refuerza su presencia en la zona norte de Coahuila y contribuye al desarrollo económico de Sabinas y Nueva Rosita. La llegada de nuevas oportunidades laborales representa un impulso para la comunidad, al tiempo que fortalece la industria automotriz en la región.