Coahuila

Mujer exige justicia tras agresión de policía en Sabinas

Los hechos ocurrieron en la colonia Banorte de la Villa de Agujita, donde la familia fue sacada de su hogar.

Por Carlos Macias - 11 enero, 2026 - 07:59 a.m.
      SABINAS, COAH.- La señora Edith Robledo denunció la mala actuación de la policía municipal de esta ciudad, durante la tarde del viernes, en la colonia Banorte de la Villa de Agujita. Según su testimonio, los agentes de seguridad pública llegaron a su casa y agredieron a su familia sin motivo alguno, sacando a su madre, su padre, a su hija de 17 años e hijo de la vivienda.

      "Los sacaron de adentro de mi casa por favor, miren estoy en seguridad pública, yo no les miento, no me quieren dejar entrar a ver a mi familia", declaró la señora Robledo. La denunciante exige saber por qué se llevaron a su familia y por qué se les quiere trasladar a la Villa de Agujita sin justificación alguna.

      La señora Robledo responsabiliza a la policía municipal de Sabinas por cualquier cosa que le suceda a su familia y exige al alcalde José Feliciano Díaz Iribarren que cumpla con su palabra de mejorar la seguridad en la región. "Hago responsable a seguridad pública de Sabinas porque ellos fueron a agredirme a mi casa, a mi familia sin tener ningún por qué", enfatizó.

      La denunciante asegura que no había denuncia pública previa sobre los hechos ocurridos durante la tarde del viernes, lo que hace más inexplicable la actuación de la policía municipal.

      La señora Robledo pide justicia y que se tomen medidas para evitar que se repitan incidentes como este. "Por favor, quiero que se haga justicia, que se investigue lo que pasó y que se castigue a los responsables", concluyó.

