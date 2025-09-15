Eduardo Robles Mesta asume como director del CBTIS 20 en Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAH.- El profesor Eduardo Robles Mesta asumió el cargo de director del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 20 (CBTIS 20) en Sabinas, Coahuila, a partir del 1 de septiembre en sustitución de Martín Gerardo Cárdenas Carrillo.

El nuevo director destacó que uno de los retos que enfrenta el plantel es mantener el pulso académico de los estudiantes y mejorar la infraestructura y equipamiento. También mencionó que el CBTIS 20 está cerca de cumplir 58 años de historia y que es importante seguir adelante con la tradición académica de la institución.

Robles Mesta fue recibido positivamente por el personal del plantel, aunque destacó que actualmente faltan algunos puestos directivos, como subdirector académico, jefe de servicios escolares y jefe de servicios docentes. Sin embargo, se está llevando a cabo una convocatoria extraordinaria para cubrir estos puestos y se espera que pronto se complete el equipo directivo.

El nuevo director expresó su compromiso de trabajar para mejorar la institución y desempeñar sus funciones de manera correcta. Con su experiencia y conocimiento de la institución, Robles Mesta está bien posicionado para enfrentar los retos y oportunidades que se presentan en el CBTIS 20.